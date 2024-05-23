США начали готовить Украину к возможным происшествиям в ядерной сфере

США передают Украине оборудование на случай происшествия в ядерной сфере
Фото: www.globallookpress.com / Lance Cpl. Weston Brown
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Только накануне боевики ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС.
Соединенные Штаты передают Украине оборудование и проводят подготовку на случай возможных происшествий в ядерной сфере. Об этом сообщила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби.
На слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса она отметила, что американские власти работают над снижением ядерных рисков на Украине.
«Это включает передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций, защиты ее критической инфраструктуры», — заявила Хруби в своем вступительном слове.
Отмечается, что подготовка Украины проводится также с целью обеспечения ситуационной осведомленности в любой возникающей чрезвычайной ситуации в ядерной сфере.
Накануне, 22 мая, украинские боевики атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, применив дрон-камикадзе. В результате никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. При этом за последние дни было зафиксировано несколько атак с применением беспилотников на жилые и социальные объекты в Энергодаре, рядом с которым находится ЗАЭС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Корее повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США. Речь идет о субкритическом эксперименте Вашингтона в штате Невада. На эти ядерные испытания с боезарядами США также отреагировали Хиросима и Нагасаки.
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