Йога, петанк и баскетбол: чем можно заняться в спортивных клубах на ВДНХ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Кроме того, по понедельникам и средам с 10:00 до 12:00 можно посетить занятия секции по петанку Мосгорспорта.

Йога, петанк и баскетбол: чем можно заняться в спортивных клубах на ВДНХ

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В июне на территории главной выставки страны заработали спортивные клубы по баскетболу, петанку, йоге inside flow, кроссминтону. Об этом рассказали в пресс-службе ВДНХ.

— Можно собрать свою команду или вместе с группой заниматься определенным видом спорта. Уроки проводят бесплатно, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на площадке у летнего кинотеатра-лектория москвичи и гости столицы могут поиграть в петанк — соревнование, в которой игроки по очереди бросают металлические шары, стараясь, чтобы они оказались как можно ближе к маленькому деревянному шару. Кроме того, по понедельникам и средам с 10:00 до 12:00 можно посетить занятия секции по петанку Мосгорспорта.

Еще начались тренировки по кроссминтону — виду спорта, который объяединяет в себе элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса. Мастер-классы по этой дисциплине проводятся по субботам и воскресеньям — с 16:00 до 20:00. В свою очередь 19 июня на ВДНХ можно будет поиграть в баскетбол на универсальной спортивной площадке, которая находится у павильона № 27 «Физкультура и спорт». Тренировки будут проходить до 25 сентября по средам — с 20:00 до 22:00.

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