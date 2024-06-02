«Учатся далеко»: Филипп Киркоров отправил детей за границу
Филипп Киркоров отправил детей учиться за границу
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дедушка Мартина и Аллы-Виктории — 91-летний Бедрос Киркоров признался, что уже скучает по внукам.
Дети Филиппа Киркорова — 12-летняя Алла-Виктория и 11-летний Мартин — учатся за границей. Об этом сообщили в эфире федерального телеканала. Подтвердил информацию и отец певца Бедрос Киркоров.
«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — посетовал 91-летний артист.
Киркоров-старший поддерживает теплые отношения с внуками. По его словам, Мартин — добрый, копия отца в детстве, а Алла-Виктория немного настырная, имеет свое мнение и не со всем согласится.
«Дай Бог еще год пожить, чтобы я увидел их чуть взрослей», — пожелал звездный дедушка.
Известно, что Киркоров — любящий отец и готов на все ради детей. К примеру, на 11-летие Мартина в прошлом году певец подарил мальчику дорогой компьютер и набор эксклюзивных футбольных мячей. Более того, на создание дебютной коллекции одежды наследника Киркоров не пожалел около десяти миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что омрачило день рождения Филиппа Киркорова в этом году.
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