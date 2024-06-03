Как ковалась Победа: волонтер из Бурятии ищет места захоронения земляков, павших на фронтах ВОВ

Благодаря ему восстановлены имена более 700 героев.

Пример беззаветного служения памяти героических предков демонстрирует волонтер из Бурятии. Вот уже много лет мужчина ищет сведения о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В одиночку он путешествует по стране в поисках мест захоронений, где на свои деньги устанавливает мемориальные плиты павшим героям. Историю удивительного человека рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Последняя довоенная фотография деда для семьи Ларисы Хабеевой — бесценная реликвия. Бурят Никита Мангатханов ушел на фронт в 1941-м и не вернулся — пропал без вести. Лишь недавно родным удалось разыскать запись в архивах: их предок геройски погиб, защищая Ленинград. Но они никак не ожидали, что на братской могиле, где был захоронен фронтовик, увидят мемориал с его именем.

«Когда подошли, увидели черный мраморный памятник. И там несколько фамилий наших земляков — бурятские фамилии. И среди них мы увидели фамилию своего деда», — говорит внучка ветерана ВОВ Лариса Хабеева.

Памятные доски с фамилиями своих земляков, павших в годы Великой Отечественной, уже 40 лет устанавливает по всей России житель Бурятии Баир Цырендашиев. Все началось с того, что он тоже решил разыскать могилу деда. Снайпер Цырен-Даши Доржиев до Победы не дожил, но успел уничтожить почти 300 гитлеровцев.

«Я про своего деда все знаю, в буквальном смысле все. Но, когда дедушке поставил мраморную плиту, а остальным почему нет? Те, которые погибли в годы Великой Отечественной Войны — 42 275, из них 16 800 — без вести пропавшие. Вот как не поставишь?» — объясняет Баир Цырендашиев.

В огромной тетради — более 800 фамилий. Это те фронтовики, чье место захоронения Баир Цырендашиев сумел обнаружить и кому уже поставил памятники — в Ленинградской, Новгородской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Курской областях. Мемориальные плиты с именами героев в одиночку привозит из Бурятии на бывшей инкассаторской машине, которую переоборудовал для своих поисковых экспедиций.

«Я знаю, 3 600 человек где похоронены. Я знаю, не только на диване сижу, на компьютере, я своими глазами, своими ногами ходил. За пять лет уже десятый раз собираюсь туда ехать», — говорит Баир Цырендашиев.

Проехать тысячи километров поисковик-энтузиаст готов даже ради одного павшего солдата. Особенно, если нужно исправить историческую ошибку. Дед Октябрины Лудуповой тоже из Бурятии. Героя не забыли — на Синявинских высотах, которые он оборонял ценой собственной жизни, есть общий мемориал. Но в фамилии Домбы Цынгунова оказалась пропущена буква. Услышав об этом, Баир Цырендашиев не остался в стороне.

«Когда установил он плиту на Синявинских высотах, наши родственники, которые живут в Санкт-Петербурге, начали каждое 9 мая приезжать. Чтобы знали, что были такие у нас прапрадедушки, которые воевали, которые отдали свою жизнь», — рассказывает внучка ветерана ВОВ Октябрина Лудупова.

Вернувшись из очередной поисковой экспедиции, Баир Цырендашиев сразу начинает готовиться к следующей. Он не только увековечивает память земляков, но и привозит разнообразные находки с полей сражений. Оружие, патроны, каски бойцов Красной Армии передает в музеи и школы. Чтобы подрастающие поколения тоже знали, как ковалась Победа.