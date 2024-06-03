«Такие цены были разве что в 2019»: почему подешевели поездки за рубеж

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Вице-президент АТОР Мурадян: в России на 25% подешевели билеты за рубеж

«Такие цены были разве что в 2019»: почему подешевели поездки за рубеж

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Этим летом Турцию ожидает огромный поток российских туристов.

Лето 2024 года намечается во всех смыслах жаркое — на фоне теплой погоды за границей планируют отдохнуть 5,6 миллиона россиян, о чем в беседе с KP.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Причем эти цифры на 16% превышают показатели того же периода прошлого года.

«Выездной туризм находится на подъеме. Мы сейчас наблюдаем тенденцию укрепления рубля, и продажи растут», — объяснил Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что на факторы выше повлиял еще один — ожесточенная конкуренция между авиакомпаниями.

Итог оказался крайне благоприятным для клиентов, так как минимальные цены на туры за рубеж опустились до 25%. Вывод российскими авиакомпаниями самолетов из двойного реестра и выставление их на международные направления тоже сильно отразился на итоговой стоимости туров за рубеж.

«Такие цены были разве что в 2019 году», — пояснил вице-президент АТОР.

Для примера Мурадян привел путешествие в жаркие Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — цена упала до 350 долларов (порядка 31 тысяч рублей).

Однако даже в этом случае можно сэкономить еще сильнее, отметил эксперт, для этого стоит выбрать для вылета понедельник, а возвращение поставить на будний день.

Ранее 5-tv.ru писал, в каких странах больше всего ждут туристов из России — среди них также имеется и Турция.

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