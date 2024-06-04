Названы дата и место прощания с актером Дмитрием Липинским

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 53 0

Прощание и похороны актера Дмитрия Липинского пройдут 7 июня

Названы дата и место прощания с актером Дмитрием Липинским

Фото: Кадр из фильма «Пётр Лещенко. Всё, что было…»реж. Владимир Котт. 2013г

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Звезда сериала «Тихий дон» скончался на 35-м году жизни.

Актера Дмитрия Липинского похоронят 7 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Студии театрального искусства».

В 11:00 по московскому времени в стенах учреждения культуры сначала состоится прощание, а затем артиста похоронят на Хованском кладбище.

Дмитрий получил известность за роли в спектакле «Мастер и Маргарита», а также сериалах «Тихий Дон», «Петр Лещенко. Все, что было…» и других.

Об обстоятельствах смерти известно мало. В день трагедии до актера не смогла дозвониться мать. Взволнованные близкие вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Липинского нашли мертвым в собственной квартире. Известно, что дверь жилища была закрыта изнутри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности смерти Дмитрия Липинского.

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