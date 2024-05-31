Тело 34-летнего актера Липинского найдено в Москве

Весь день артист не отвечал на звонки и не пришел на работу.

Скончался актер из сериала «Тихий Дон» Дмитрий Липинский. Его бездыханное тело нашли в квартире в Новой Москве. Печальное известие сообщил телеканал «360».

В течение всего дня мама актера «Студии театрального искусства» пыталась до него дозвониться, но сделать это не удалось. Кроме того, Липинский не вышел на работу. Тогда родительница вызвала спасателей. Подумала, что сыну могло стать плохо.

Прибывшие к квартире артиста спасатели вместе с правоохранителями вскрыли ее. Там обнаружили его тело. Причина смерти устанавливается.

Липинский родился 29 апреля 1990 года в Москве. В 2013 году окончил в ГИТИС. После этого вошел в труппу театра «Студия театрального искусства», созданного его педагогом Сергеем Женовачем. Известность получил после роли Андрея Кожемякина в биографическом сериале «Петр Лещенко. Все, что было…». А после снялся в «Тихом Доне».

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