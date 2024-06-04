Работа оборонных предприятий Украины оказалась под угрозой из-за мобилизации

Критически важные для экономики страны компании боятся нехватки рабочей силы из-за действий властей.

Оборонные предприятия на Украине, которые очень важны для экономики страны, попросили не мобилизовывать их сотрудников. Причем эти компании имеют право для брони всех своих работников. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что после достижения 25-летнего возраста военкомат сверяет военно-учетные данные сотрудника. Сам же работник проходит военно-врачебную комиссию. В отдельных случаях таких работников могут мобилизовать.

Руководители предприятий отметили, что такая ситуация может повлечь за собой невыполнение государственных оборонных контрактов. Более 40 предприятий попросили не мобилизовывать их сотрудников.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС.