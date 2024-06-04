«Токсичные элементы и металлы»: чем опасна ржавая вода из крана

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Врач Кузина: употребление ржавой воды может привести к проблемам с печенью

«Токсичные элементы и металлы»: чем опасна ржавая вода из крана

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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И какие фильтры лучше использовать, чтобы избежать рисков?

Регулярное употребление ржавой воды из крана может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Ксения Кузина.

По ее словам, из-за накопления избыточного количества железа в организме повышается вероятность возникновения аллергических реакций. Кроме того, есть риски нарушения функций печени, почек и эндокринной системы, а также расстройства пищеварительной. Больше всего им подвержены дети и люди, имеющие хронические заболевания.

При этом для очищения ржавой воды подойдут далеко не все фильтры.

«Используют фильтры, работающие по принципу обратного космоса или содержащие ионно-обменные смолы. Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжелые элементы и металлы останутся в фильтре», — рассказала Кузина.

Эндокринолог отметила, что лучше всего пить фильтрованную или бутилированную воду, у них стабильный и безвредный состав. Также можно приобрести ту, которая обогащена полезными микроэлементами.

Воду из крана допустимо пить только в том случаем, если дома есть фильтры, задерживающие избыточное количество железа и загрязнений.

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