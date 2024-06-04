«Токсичные элементы и металлы»: чем опасна ржавая вода из крана

Врач Кузина: употребление ржавой воды может привести к проблемам с печенью
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
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И какие фильтры лучше использовать, чтобы избежать рисков?
Регулярное употребление ржавой воды из крана может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Ксения Кузина.
По ее словам, из-за накопления избыточного количества железа в организме повышается вероятность возникновения аллергических реакций. Кроме того, есть риски нарушения функций печени, почек и эндокринной системы, а также расстройства пищеварительной. Больше всего им подвержены дети и люди, имеющие хронические заболевания.
При этом для очищения ржавой воды подойдут далеко не все фильтры.
«Используют фильтры, работающие по принципу обратного космоса или содержащие ионно-обменные смолы. Только после этого ржавую воду можно безопасно пить, так как токсичные и тяжелые элементы и металлы останутся в фильтре», — рассказала Кузина.
Эндокринолог отметила, что лучше всего пить фильтрованную или бутилированную воду, у них стабильный и безвредный состав. Также можно приобрести ту, которая обогащена полезными микроэлементами.
Воду из крана допустимо пить только в том случаем, если дома есть фильтры, задерживающие избыточное количество железа и загрязнений.
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