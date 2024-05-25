Опасная вода: почему накипь в чайнике грозит проблемами с почками и сосудами

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Врач Михалева: вода из чайника с накипью может привести к проблемам с почками

Опасная вода: почему накипь в чайнике грозит проблемами с почками и сосудами

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неблагоприятные соли образуются в чайнике из-за кипячения жесткой воды.

Накипь в чайнике может привести к серьезным проблемам с почками и сосудами. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Соли, возникающие в результате химической реакции при кипячении жесткой воды, обычно не вредят здоровью. Однако при регулярном употреблении жидкости, содержащей карбонат кальция и магния, избыточная часть вредных веществ поступает в желудочно-кишечный тракт и всасывается, достаточно сильно влияя на организм.

«Избыток кальция попадает в кровь, и организм пытается от него избавиться, выводя через почки с мочой. Регулярное выведение излишков кальция через почки может привести к образованию микролитов („песка“), а затем и камней. Даже если не образуются камни, функция почек постепенно и необратимо нарушается, что может привести к их хронической болезни», — объяснила специалист.

Пострадать могут и сосуды — в их стенках начинает откладываться кальций, способствуя более скорому отложению холестерина и формированию атеросклеротических бляшек. Больше всего такая опасность грозит людям старшей возрастной категории, а также тем, кто испытывает сильный дефицит витамина D.

Эксперт посоветовала использовать различные методы смягчения воды, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия для здоровья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле появляются камни в почках.

+21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
89.70
-0.55 97.10
-0.78
Стать лучшей версией себя: китайский гороскоп на июнь 2024 года

Последние новости

20:32
Повторил судьбу отца: известный певец Паравис умер от рака в 56 лет
20:15
«Попросил гражданство»: пленный боевик ВСУ получил российский паспорт
19:57
Челябинский кот выжил спустя более 10 минут полоскания в стиральной машинке
19:40
Врачи констатировали смерть мужчины, открывшего стрельбу в Петербурге
19:36
Опасная вода: почему накипь в чайнике грозит проблемами с почками и сосудами
19:23
«Не жизнь, а праздник»: актриса Наталия Антонова похвасталась мужем-качком

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Актрису Маргариту Терехову экстренно госпитализировали
Доминик Джокер рассказал об «адской работе» артистов
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео