«Основной принцип действия»: спасет ли противомикробная мазь от прыщей

Дерматолог Егорова: противомикробная мазь эффективна против простудных гнойников
Фото: www.globallookpress.com
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И какие противопоказания существуют при применении этого средства?
Для борьбы с прыщами, угрями и другими неприятными высыпаниями на коже нередко используют мазь от микробов. Об эффективности этого средства в беседе с aif.ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.
По словам эксперта, противомикробная мазь является комбинированным средством для борьбы с воспалением и микробами, которое побуждает организм активировать процессы регенерации. Чаще всего такую мазь рекомендуют для лечения глубоких простудных гнойников, особенно, если присутствуют пустулы.
В иных случаях применение допустимо при воспалительных элементах крупного размера.
«Ее основной принцип действия — вытягивание гнойного содержимого из пустул. А гной усугубляет воспалительные процессы», — объяснила действие противогрибковой мази врач-дерматолог.
При этом Егорова советует не использовать мазь от микробов без рекомендации врача, чтобы избежать возможных побочных эффектов, например, покраснения кожи или отека.
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