«Основной принцип действия»: спасет ли противомикробная мазь от прыщей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Дерматолог Егорова: противомикробная мазь эффективна против простудных гнойников

«Основной принцип действия»: спасет ли противомикробная мазь от прыщей

Фото: www.globallookpress.com

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И какие противопоказания существуют при применении этого средства?

Для борьбы с прыщами, угрями и другими неприятными высыпаниями на коже нередко используют мазь от микробов. Об эффективности этого средства в беседе с aif.ru рассказала врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова.

По словам эксперта, противомикробная мазь является комбинированным средством для борьбы с воспалением и микробами, которое побуждает организм активировать процессы регенерации. Чаще всего такую мазь рекомендуют для лечения глубоких простудных гнойников, особенно, если присутствуют пустулы.

В иных случаях применение допустимо при воспалительных элементах крупного размера.

«Ее основной принцип действия — вытягивание гнойного содержимого из пустул. А гной усугубляет воспалительные процессы», — объяснила действие противогрибковой мази врач-дерматолог.

При этом Егорова советует не использовать мазь от микробов без рекомендации врача, чтобы избежать возможных побочных эффектов, например, покраснения кожи или отека.

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