«Ближе к народу надо быть»: Прохор Шаляпин назвал мена богатейших певиц России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Певец Прохор Шаляпин: Кадышева и Бабкина самые богатые артистки России

«Ближе к народу надо быть»: Прохор Шаляпин назвал мена богатейших певиц России

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Как кокошники и сарафаны могут обеспечить популярность?

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что доходы эстрадных популярных артистов не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые получают певицы-народницы. Об этом он рассказал порталу Teleprogramma.pro.

«Ближе к народу надо быть. У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — заявил он.

Шаляпин одобряет современный тренд в обществе на «народность», когда в клипах облачаются в кокошники и сарафаны. По его словам, молодежь может обеспечить себе популярность и богатство, если будет заниматься данным видом творчества.

«Поэтому это самое лучшее направление. Надо идентифицировать себя как нацию. Это же наша культура, наши истоки», — отметил Шаляпин.

Певец уверен, что даже если сейчас все подхватят это веянье исключительно из-за моды, то со временем подрастающее поколение все равно поймет всю прелесть русской культуры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда ток-шоу Прохор Шаляпин пытался соблазнить экс-супругу юмориста Евгения Петросяна Елену Степаненко.

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