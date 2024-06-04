На остановках автобуса в Москве появились плакаты, предостерегающие французов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 21 0

В них содержалось напоминание об исторических ошибках и призыв к действию.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Возле посольства Франции в Москве появились плакаты, предостерегающие французов об ошибках прошлого. Кадры с московских автобусных остановок попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна», — гласит одна из надписей на плакате рядом с изображением французского военного.

Другая фраза служит напоминанием о том, на чьей стороне воевала эта страна.

«Эти французы уже воевали против России на стороне нацистов», — гласит вторая надпись.

Третья надпись содержит в себе призыв — «Вызывайте Волгу 149.200». Данные цифры — это частота, по которой солдаты могут связаться с российскими военными и вызвать «Волгу». Таким образом они имеют возможность добровольно сдаться в плен, сохранив себе жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Париже нашли гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

Тема:
Спецоперация
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