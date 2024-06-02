Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» нашли в Париже

Пять гробов, обернутых французскими флагами, и плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине» обнаружили около Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщает Parisien.

По данным газеты, гробы 1 июня в девять утра расставили «трое лиц». Полиция уже задержала водителя минивэна, перевозившего гробы, и двоих подозреваемых, намеревавшихся уехать в Берлин.

Отмечается, что задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Все трое заключены под стражу, по факту преднамеренного правонарушения заведено дело, проводится расследование на предмет иностранного влияния.

Также, по данным издания, эксперты исследовали содержимое гробов и установили, что все пять были набиты гипсом.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* накануне сообщил, что первая группа французских инструкторов уже направляется на Украину.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский 27 мая подписал документы, которые позволяют военным из Франции подготавливать украинских специалистов на подконтрольных Киеву территориях.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, и Киев попросит об этом Париж.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что иностранные наемники на Украине несут большие потери и Западу все сложнее это скрывать.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов