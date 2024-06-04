Человек-легенда: в Москве простились с Артуром Чилингаровым

Российский ученый ушел из жизни в 84 года. Он внес огромный вклад в освоение Мирового океана, стал первопроходцем в исследовании Арктики и Антарктики.

В Москве сегодня простились с известным российским ученым, депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым. Всю свою жизнь он посвятил служению науке и обществу.

«Я, к сожалению, ни разу не воспользовался его предложением и вместе с ним на Северный полюс не летал. У нас даже был семейный фильм, назывался „На Северный полюс без Чилингарова“. Мы на ледоколе атомном ходили, были в Антарктиде. Он меня заразил вот этими широтами высокими и низкими, и Арктикой, и Антарктикой. И действительно, он был человеком удивительным. Не случайно он один из немногих, у которого две звезды — Героя Советского Союза и Российской Федерации», — говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Артура Чилингарова не стало 1 июня после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Ученый внес огромный вклад в освоение Севера и Мирового океана. Он стал первопроходцем в исследовании Арктики и Антарктики.

В 2007-м сделал то, что казалось невозможным — на батискафе «Мир» спустился на дно Северного полюса и установил там российский флаг.

Его экспедиции всегда отличались большим рискованными: Чилингаров тестировал атомоход, организовывал работы по буксировке айсбергов, совершал перелет на Ми-8 на Южный полюс. «Человек-легенда» — так сказал о нем президент РФ Владимир Путин, отметив неоценимый вклад Артура Чилингарова в укрепление позиций как великой полярной державы.

Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище.