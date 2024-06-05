Погрузились во тьму: в прямом эфире украинского телемарафона пропал свет

Неужели в стране наступил блэкаут?

Во время прямого эфира в студии украинского телеканала «Рада» отключился свет. Об сообщило украинское издание «Страна. ua».

В 15:58 по московскому времени неожиданно исчезло в студии освещение, ведущие остались в кромешной темноте. Эфир переключили на рекламную паузу. После непродолжительного времени электроснабжение возобновилось, а трансляция продолжилась в прежнем режиме.

Известно, что незадолго до этого на территории семи областей Украины (в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской) ввели аварийные отключения света.

Еще в апреле жителей Украины призвали запастись электрогенераторами и пауэрбанками, поскольку страну может ждать тотальный блэкаут из-за разрушенной энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии сообщили о подготовке в НАТО плана на случай конфликта с Россией.