Погрузились во тьму: в прямом эфире украинского телемарафона пропал свет

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

В прямом эфире украинского телеканала внезапно погас свет

Погрузились во тьму: в прямом эфире украинского телемарафона пропал свет

Фото: www.globallookpress.com / scully

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неужели в стране наступил блэкаут?

Во время прямого эфира в студии украинского телеканала «Рада» отключился свет. Об сообщило украинское издание «Страна. ua».

В 15:58 по московскому времени неожиданно исчезло в студии освещение, ведущие остались в кромешной темноте. Эфир переключили на рекламную паузу. После непродолжительного времени электроснабжение возобновилось, а трансляция продолжилась в прежнем режиме.

Известно, что незадолго до этого на территории семи областей Украины (в Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской) ввели аварийные отключения света.

Еще в апреле жителей Украины призвали запастись электрогенераторами и пауэрбанками, поскольку страну может ждать тотальный блэкаут из-за разрушенной энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии сообщили о подготовке в НАТО плана на случай конфликта с Россией.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
-0.62 96.56
-0.31
У трех знаков лето 2024 выдастся тяжелым: сезонный гороскоп

Последние новости

1:26
Умер звезда сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл
1:12
«Она мне заплатит?» — Радимов отреагировал на неожиданное предложение Булановой
1:00
В Петербурге идут последние приготовления перед стартом ПМЭФ
0:47
Точная диагностика: как можно определить нарушения жирового обмена
0:34
Starbucks захотел вернуться в Россию
0:22
Беременна или нет? Певица Zivert прокомментировала свой округлившийся живот

Сейчас читают

Бузова извинилась за откровенный образ на концерте в Уфе
Психолог рассказал, как спасти ребенка, которого буллят в школе
Роды или работа: что могло спровоцировать онкологию у Анастасии Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео