В Британии сообщили о подготовке в НАТО плана на случай конфликта с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Telegraph: НАТО продумывает пути переброски войск США на случай конфликта с РФ

В Британии сообщили о подготовке в НАТО плана на случай конфликта с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Блок намерен задействовать американские силы и европейские порты.

Североатлантический готовит пути переброски войск и бронетехники из Соединенных Штатов в Европу на случай войны с Россией. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«НАТО работает над многочисленными сухопутными коридорами, чтобы быстро перебросить американских солдат и бронетехнику к линии фронта в случае крупной сухопутной войны с Россией в Европе», — указывается в статье.

Согласно планам блока, американские войска будут высажены в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. Вместе с тем могут задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и страны Европы разрешили ВСУ бить по территории РФ своим оружием. Нидерланды стали уже 14-й страной НАТО, которые позволили украинским террористам обстреливать нашу страну.

Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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