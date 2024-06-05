Лавров прибыл с визитом в Буркина-Фасо

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Главе российского МИДа организовали теплый прием.

Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru

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Большие перспективы открываются и в сотрудничестве России с Буркина-Фасо. Бывшая французская колония недавно разорвала отношения с Парижем и готова развивать их с Москвой. Сегодня в столицу республики с первым визитом прибыл глава нашего МИД Сергей Лавров.

«Наши отношения находятся на подъеме, прежде всего, в результате тех договоренностей, которые были достигнуты на встрече наших президентов Владимира Путина и капитана Траоре в прошлом году в ходе второго саммита „Россия-Африка“», — сказал он.

Глава нашего МИДа поблагодарил власти страны за содействие в открытии нашего посольства. Оно возобновило работу в конце прошлого года, после 31-летнего перерыва.

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