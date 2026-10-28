Путин: товарооборот России с Африкой превысил 27 миллиардов долларов

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 16 0

Значительная часть торговли России с африканскими государствами приходится на Египет.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот страны с государствами Африки с 2022 года вырос в полтора раза и превысил 27 миллиардов долларов. Об этом он сказал во время встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Российский лидер отметил, что торговля с африканскими странами продолжает расти, при этом существенная часть общего объема приходится на Египет.

Путин подчеркнул, что отношения Москвы и Каира развиваются на основе взаимного уважения и взаимопомощи. Он также поблагодарил ас-Сиси за решение приехать в Москву для участия в саммите «Россия — Африка».

Отдельно президент России остановился на крупных совместных проектах. По его словам, строительство атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику.

Развиваются и туристические связи между странами. За первое полугодие 2026 года Египет посетили более 1,2 миллиона туристов из России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше помогать странам Африки в борьбе с терроризмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком. Москва также рассчитывает продолжить координацию с Африканским союзом по вопросам мира, безопасности и предотвращения кризисов.

Кроме того, президент отметил, что Россия выступает за более активное развитие связей африканских государств с Евразийским экономическим союзом и Содружеством Независимых Государств.

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