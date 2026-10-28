Путин пригласил африканские авиакомпании начать полеты в Россию

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Президент отметил, что новые маршруты станут дополнительным стимулом для развития туризма.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Сербин; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин пригласил авиакомпании из африканских стран открыть прямое авиасообщение с РФ. Об этом он заявил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

По его словам, запуск новых маршрутов будет способствовать развитию туристических связей между сторонами.

«Естественно, приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», — приводит его слова телеканал.

Помимо этого, глава государства сообщил, что африканским партнерам предлагаются комплексные решения по построению надежных логистических маршрутов, которые напрямую повлияют на рост торговли и инвестиций.

Речь идет о проектировании, строительстве и модернизации железных и автомобильных дорог, морских линий, транспортных хабов, а также их оснащении цифровыми системами управления, отслеживания и таможенного декларирования.

Путин также отметил, что разработаны новые инструменты финансового характера, включающие государственную поддержку создания российскими компаниями в странах Африки складской инфраструктуры, транспортно-логистических и дистрибьюторских центров, сборочных и сервисных площадок.

Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября 2026 года. Участие в мероприятии принимают делегации 48 из 54 африканских государств, причем 22 из них представлены на уровне глав государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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