Путин пригласил африканские авиакомпании начать полеты в Россию

Президент отметил, что новые маршруты станут дополнительным стимулом для развития туризма.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Сербин; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин пригласил авиакомпании из африканских стран открыть прямое авиасообщение с РФ. Об этом он заявил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».
По его словам, запуск новых маршрутов будет способствовать развитию туристических связей между сторонами.
«Естественно, приглашаем африканские авиакомпании начинать полеты в Российскую Федерацию. Это станет дополнительным стимулом и для развития туризма», — приводит его слова телеканал.
Помимо этого, глава государства сообщил, что африканским партнерам предлагаются комплексные решения по построению надежных логистических маршрутов, которые напрямую повлияют на рост торговли и инвестиций.
Речь идет о проектировании, строительстве и модернизации железных и автомобильных дорог, морских линий, транспортных хабов, а также их оснащении цифровыми системами управления, отслеживания и таможенного декларирования.
Путин также отметил, что разработаны новые инструменты финансового характера, включающие государственную поддержку создания российскими компаниями в странах Африки складской инфраструктуры, транспортно-логистических и дистрибьюторских центров, сборочных и сервисных площадок.
Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября 2026 года. Участие в мероприятии принимают делегации 48 из 54 африканских государств, причем 22 из них представлены на уровне глав государств.
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