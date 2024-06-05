Умер звезда сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Актер совсем немного не дожил до 100 лет.

Умер звезда сериала «Доктор Кто» Уильям Расселл

Фото: из открытых источников

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Британский актер Уильям Расселл, сыгравший школьного учителя Яна Честерсона в культовом сериале «Доктор Кто», умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщило издание The Guardian.

Причина смерти не раскрывается, но, вероятно, кончина связана с возрастом.

Расселл родился 19 ноября 1924 года в городе Сандерленд на севере Англии. С самого детства он интересовался актерской профессией.

Звезда «Доктора Кто» закончил Оксфордский университет, в 1963 году начал сниматься в этом культовом сериале. Он снялся в 78 эпизодах первых двух сезонов «Доктора Кто», став одним из четырех членов оригинального актерского состава сериала.

Также он попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой промежуток между появлением на телевидении. Спустя 57 лет он повторил свою роль в сериале.

Также Расселл может быть известен зрителям по ролям в фильмах «Человек, которого никогда не было», «Большой побег» и «Супермен».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла звезда фильмов «Два билета на дневной сеанс» и «Овод» Агния Елекоева.

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