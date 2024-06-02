Умерла звезда фильмов «Два билета на дневной сеанс» и «Овод» Агния Елекоева

Советская актриса Агния Елекоева умерла на 95-м году жизни. Трагическая новость сообщается на портале «Кино-Театр.ру». Причина смерти не уточняется.

Актриса родилась 6 ноября 1929 года, в 1951-м окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. На экране дебютировала в 1953 году в картине «Весна в Москве».

Больше всего Елекоева запомнилась зрителям ролями в фильмах «Овод», «На дальних берегах» и «Два билета на дневной сеанс». Всего в фильмографии актрисы 16 картин, из них шесть фильмов-спектаклей.

Последней работой Елекоевой в кино стал трехсерийный детектив «Адвокат», вышедший в 1990 году.

Известна Елекоева и театральными работами. В 1952–1985 годах она служила в Театре имени Ленсовета, где была занята в спектаклях «Незабываемый 1919-й», «Вей, ветерок!», «Сокровище Валидуба», «Ревизор», «Макар Дубрава», «Без вины виноватые».

Муж Елекоевой — актер и режиссер Глеб Селянин умер в 1984 году в возрасте 58 лет. Сама актриса в 90-е годы эмигрировала в США.

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