Умерла 68-летняя актриса из «Тайн следствия» Екатерина Дронова

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 36 0

Женщина страдала от продолжительной болезни.

Фото: legion-media/Васильев Виктор/PhotoXPress.ru

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Заслуженная артистка России Екатерина Дронова умерла на 69-м году жизни. О ее смерти 21 сентября сообщили в пресс-службе Молодежного театра на Фонтанке, где она служила много лет.

«Уникальное актерское обаяние Дроновой, ее яркая характерность, полная самоотдача на сцене сразу обратили на себя внимание профессионалов и зрителей», — говорится в сообщении театра.

Екатерина Дронова родилась 1 ноября 1957 года. Она окончила Театральное училище имени Щукина, после чего работала в «Молодом театре» при Ленконцерте.

В 1989 году актриса вместе с режиссером Семеном Спиваком перешла в Молодежный театр на Фонтанке. Благодаря яркой индивидуальности, характерным образам и полной отдаче она быстро стала одной из заметных артисток труппы. Дронова играла в постановках Спивака, многие из которых стали знаковыми для театра.

За вклад в театральное искусство Екатерине Дроновой присвоили звание заслуженной артистки России.

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