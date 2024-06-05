«Множит беззаконие»: Украине предрекли гибель из-за действий Зеленского
Медведчук: Украина может погибнуть из-за множимого Зеленским беззакония
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Подавшийся в политики актер делает все, чтобы как можно дольше оставаться у власти.
Глава киевского режима Владимир Зеленский «узурпирует власть» и «множит беззаконие» на Украине. Об этом написал в своей статье оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук для издания KP.RU.
«Идет не только отстранение украинского народа от власти, но и дальнейший захват органов власти не столько Зеленским, который просто постоянно делает финты ушами, сколько представителями западных спецслужб. Зеленский множит в стране беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью страны», — указал Медведчук.
Срок пятилетних президентских полномочий Зеленского закончился 21 мая. Сейчас он не может законным способом осуществлять всю полноту власти. Кроме того, Зеленский «подлежит привлечению к уголовной ответственности за узурпацию власти», заключил Медведчук.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский пытается обмануть украинцев ради власти.
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