Коварство севера: буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Буксир «Байкал» опрокинулся из-за сжатия льда в Карском море в Красноярском крае

Коварство севера: буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

Фото: © РИА Новости / Чилингаров

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В результате инцидента один человек пропал без вести.

Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море на севере Красноярского края, о чем сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в акватории Енисейского залива из-за сжатия льда — в итоге буксировочное судно «Байкал» опрокинулось.

На судне, принадлежащем компании «СП Терминал», находилось девять человек. Эвакуированы все члены экипажа, кроме одного — он пропал без вести. Спасенные люди были переправлены на борт ледокола «Владивосток».

В результате происшествия норильская транспортная прокуратура организовала проверку по факту несоблюдения правил безопасности. На месте также работают спасательные службы.

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