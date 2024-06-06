Каким образом можно повлиять на формирование полезных привычек у подрастающего поколения?

Совместное участие в различных спортивных и тематических активностях поможет воспитать у детей привычку придерживаться здорового образа жизни. Об этом рассказала психолог Ирина Ельцова.

«Родители должны не только говорить о здоровом образе жизни, но и вместе с ребенком участвовать в совместных традициях и активностях, таких как игры на свежем воздухе и приготовление полезных блюд», — рассказала врач в беседе с порталом «Здоровье уральцев».

Кроме воспитания правильных ценностей и привычек, такой подход поможет укрепить здоровые отношения в семье, объяснила психолог. Так, помимо наставлений ребенку, необходимо наблюдать перед собой пример образцового поведения.

По словам Ирины Ельцовой, общие увлечения с родителями способствуют развитию социальной адаптации и эмоционального интеллекта у ребенка.

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