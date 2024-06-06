Юбилей русского классика отмечают чтениями, выставками и балами.

Благодаря Пушкину сформировался тот русский язык, на котором сегодня говорят миллионы людей на всей планете. Его строки читают дети и взрослые. Поэмы, стихи, прозу любят соотечественники и иностранцы.

А темы, на которые он писал и думал, не теряют актуальности и два века спустя. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко прошлась по пушкинским местам и даже встретилась с родственниками поэта.

Последний прямой потомок поэта — Александр Пушкин. Имя у него не в честь знаменитого прапрадедушки: в династии Александрами принято называть всех первых мальчиков.

Продолжатель рода старшего сына классика — бельгиец, который очень любит путешествовать по России.

«Они так были удивлены, что есть живой потомок Пушкина, и я почувствовал любовь к Пушкину от народа. Как говорят, Пушкин — это наше все, это правильно, и я почувствовал это только тогда, когда приехал в Россию», — говорит праправнук поэта Александра Пушкина Александр Пушкин.

Супруга Мария — тоже из «Пушкиных», только по женской линии. Вместе они занимаются благотворительностью и делают все, чтобы памятник великому родственнику в Брюсселе, возведенный их же стараниями, не снесли.

И, если в России никогда не забудут Пушкина, уверен его потомок, то другие страны, увы, под вопросом.

«Люди на улице — никто не интересуется Пушкиным, а когда вы говорите, что он русский, тут же — ой-ой-ой», — рассказывает Мария-Мадлен Дурново-Пушкина.

В России же Пушкина не только помнят, но и продолжают изучать. Уникальные экспонаты на новой выставке в петербургском музее поэта: фото его сыновей на праздновании столетия Александра Сергеевича. Многие жители Российской Империи только после этого праздника узнали, кто такой Пушкин.

Заполнять пробелы власти решили сувенирами.

«Спичечные коробки и различные флакончики для духов, тарелочки и даже вот такие подставочки, чтобы человек мог поставить портрет Александра Сергеевича и им любоваться. Или вот, например, любопытный предмет — сберегательная касса. Казалось бы, ну какое отношение сберегательная касса имеет к Пушкину?» — рассказывает хранитель фонда фотографий Всероссийского музея Пушкина Яна Пономарева.

До сих пор открывают и новые пушкинские места. Например, та самая лестница дома княгини Голицыной, по которой, возможно, поднимался Герман в Пиковой Даме. Или, скорее всего, тот самый остров Буян Кронштадте, известный всем по «Сказке о царе Салтане».

«Здесь он бывал, здесь видел. Вот, в частности, форт „Петр Первый“ только начинал „одеваться в камни“. Откуда неожиданно остров Буян и город стоит златоглавый. Пушки с пристани палят — это тоже история: здесь, когда приходили иностранные делегации — это морская традиция — салют наций есть, 21 выстрел», — объясняет экскурсовод Дмитрий Кувайкин.

А в Ленинградской области есть настоящий Дом станционного смотрителя. По местной легенде, именно в деревне Выра проживали герои повести. Историки не отрицают, ведь буквально в километре отсюда размещалась почтовая станция, на которой Пушкин бывал, как минимум, 13 раз.

Документальное подтверждение — проездное свидетельство 1820 года: скромная командировка 21-летнего Александра Сергеевича.

«Это — именной документ. В нем сказано, кто едет, куда, по какой надобности, и обязательно указывался чин. По табели о рангах чиновник самого высокого первого класса на почтовой станции получал 20 лошадей. Александр Сергеевич Пушкин — коллежский секретарь, и по табели о рангах это — чиновник десятого класса. Соответственно, получал он на почтовой станции всего лишь три лошади», — говорит главный хранитель фондов музея «Дом станционного смотрителя» Ольга Коноплева.

Как и 100, и 200 лет назад — день рождения Пушкина в России отмечают чтениями, выставками и, конечно, балами. Вальс, кадриль, шорох платьев и стук каблуков звучат в честь писателя, который и в XXI веке остается великим.