Новая пандемия? В Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом

У больного были осложнения при лечении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые зафиксировала случай заражения человека птичьим гриппом. Произошло это в Мексике, болезнь удалось подтвердить лабораторно.

Организация получила информацию об этом от мексиканских властей. Гражданин, прошивающий в штате Мехико, заразился птичьим гриппом A (H5N2). Однако можно выдохнуть. Исследователи выяснили, что болезнь не несет большой угрозы для жизни человека.

Первый зараженный не контактировал с животными. При этом он страдал от многих наследственных заболеваний, которые вызвали осложнения при лечении. Мужчина не мог встать с постели из-за проблем со здоровьем, но виной этому стал не птичий грипп.

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