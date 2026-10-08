Каждая пятая женщина с эрозией, но врачи путают ее с эктопией: как не пропустить патологию

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 35 0

По мнению гинеколога, для каждого случая заболевания нужен индивидуальный подход.

Какая разница между эрозией шейки матки и эктопией

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Эрозия шейки матки требует лечения при воспалении и инфекциях

Эктопия практически не отличается от другого заболевания — эрозии шейки матки. И если первая патология не нуждается в лечении, то эрозию практически во всех случаях нельзя оставлять без врачебного внимания. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказала акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, специалист в области эстетической гинекологии и УЗИ Екатерина Морозова.

По статистике, у каждой пятой женщины выявляют эрозию шейки матки. Патология представляет собой локальное нарушение целостности эпителия, находящегося на шейке органа. Эрозия может быть, как врожденным, так и приобретенным заболеванием.

Эктопия же — это своеобразный выворот внутренней части шейки матки. Он возникает, когда клетки, в нормальном состоянии находящиеся внутри канала шейки матки перемещаются наружу.

У девушек эктопия может возникнуть во время переходного возраста, когда шейка матки не успела сформироваться наряду с другими женскими половыми органами.

«Есть и эктропион шейки матки. Это та же самая эктопия, только образуется она в результате воздействия на организм женщины. Например, после инструментального аборта, при травмах во время родов», — говорит гинеколог.

Говоря о необходимости лечения эктопии, врач подчеркивает — все сугубо индивидуально. В большинстве случаев эта патология является нормой.

Но в некоторых случаях при болезненных проявлениях женщине становится необходима консультация гинеколога.

Что касается эрозии — практически всегда это воспаление, которое нужно вылечить.

«Изначально мы лечим эрозию свечами, мазями и таблетками, если в этом есть необходимость», — объяснила Морозова.

Однако в ситуациях, когда эрозия представляет собой опасные инфекции, такие как ВПЧ-инфекция или цервицит (воспалительное заболевание шейки матки) — лечение строго необходимо.

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