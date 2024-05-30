Повод записаться к врачу: гинеколог рассказала о причинах и симптомах рака матки

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 70 0

Гинеколог Юлия Глоба: раку матки наиболее подвержены женщины в менопаузе

Повод записаться к врачу: гинеколог рассказала о причинах и симптомах рака матки

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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По статистике только 5% женщин оказываются в онкоклиниках из-за наследственной предрасположенности к раку.

Нерегулярное посещение гинекологического кабинета может обернуться запущенной стадией серьезного заболевания, так как порой симптомы долго остаются слабовыраженными. Об этом, а также о факторах риска развития рака матки журналистам aif.ru рассказала врач-акушер-гинеколог Юлия Глоба.

Рак тела матки (эндометриальный рак) — это злокачественная опухоль, которая вырастает из клеток слизистой полости матки. Чаще всего недугу подвержены женщины в период менопаузы, и только в 5% речь идет о наследственности. Кроме того, факторами риска доктор назвала ожирение, гипертонию, сахарный диабет, гормональные сбои. При наличии хотя бы одного необходимо тщательно следить за здоровьем и не пропускать диспансеризацию.

Среди симптомов — кровянистые выделения несмотря на менопаузу, боль в нижней части живота или таза, тянущие ощущения. Даже если они вызваны не онкологией, лечение требуется незамедлительно. Так или иначе, шанс на восстановление значительно выше (95% выживаемости пациентов) в случае ранней диагностики.

Диагностика включает в себя ультразвуковое исследование (УЗИ), биопсию эндометрия, визуальный осмотр. К методам лечения относят удаление матки, гормональную, лучевую и химиотерапию. Чтобы не упустить момент, даже при хорошем самочувствии важно посещать гинеколога хотя бы раз в год.

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