Сияли от счастья: Курбан Омаров показал кадры бракосочетания с молодой возлюбленной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Курбан Омаров показал кадры бракосочетания с молодой возлюбленной

Сияли от счастья: Курбан Омаров показал кадры бракосочетания с молодой возлюбленной

Фото: Instagram* / zimamoscow

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Бывший муж Ксении Бородиной похвастался третьим в его жизни свидетельством о браке.

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в своем Telegram-канале видео бракосочетания с молодой возлюбленной Валерией.

На кадрах видно, как предприниматель и его избранница расписываются в одном из столичных ЗАГСов, а затем демонстрируют в камеру свидетельство о браке.

Подписчики Омарова наперебой поздравляют новоиспеченных супругов, называют их красивой парой, желают им счастья и любви.

О свадьбе бывшего мужа Бородиной стало известно 11 мая. Для Омарова это третий брак. Первой его избранницей была Алла Воденко, в семье появился сын Омар.

Во второй раз бизнесмен отправился в ЗАГС с Бородиной, а через пять месяцев в семье появилась дочка Теона. Этот брак продлился шесть лет — по утверждениям Бородиной, именно она стала инициатором развода, устав от бесчисленных измен мужа. Омаров же отрицал обвинения бывшей жены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало причиной спешной свадьбы Курбана Омарова на молодой возлюбленной.

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