Взрыв на АЗС произошел в Армении

Мощный взрыв произошел на одной из АЗС (автомобильная заправочная станция), расположенной на участке дороги Ереван — Севан. ЧП произошло недалеко от города Абовян. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны. Сведений о пострадавших пока не поступало.

«Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван — Севан. В результате взрыва возник пожар. На место выехали боевые расчеты спасательной службы МВД», — заявили в ведомстве.

В результате взрыва есть пострадавшие. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян. На месте ЧП уже работают 12 пожарных расчетов, туда направляются дополнительные силы.

До этого, 14 августа 2023 года, подобная трагедия произошла в Дагестане. По данным СК, пожар начался в здании одного автосервиса, который находился через дорогу от АЗС. После огонь перекинулся на место хранения селитры, что спровоцировало взрыв, серьезно повредивший автозаправку. В результате ЧП погибло более 35 человек, десятки — пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что на АЗС в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв.