На АЗС в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв
Цистерна с бензином взорвалась в пригороде Степанакерта.
Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz
На заправке в пригороде Степанакерта в Нагорном Карабахе прогремел мощный взрыв. АЗС и близлежащие территории охватил огонь, а над ней поднялся густой столб дыма. Кадры с места происшествия показал Telegram-канал Mash.
На опубликованных кадрах видно горящие машины и бегающих вокруг людей. Сведений о пострадавших и жертвах нет.
Информация о последствиях взрыва, а также его причинах устанавливается. По предварительным данным, на заправке взорвалась цистерна с бензином.
Ранее 5-tv.ru писал, что Баку сообщил о задержании подозреваемых в совершении взрывов в Нагорном Карабахе. Теракт произошел 19 октября в Ходжавенде. Участники незаконного военного формирования подорвали мины, в результате чего погибли шесть человек.
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