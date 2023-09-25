На АЗС в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 26 0

Цистерна с бензином взорвалась в пригороде Степанакерта.

На АЗС в Нагорном Карабахе произошел мощный взрыв

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz

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Тема:
Нагорный Карабах

На заправке в пригороде Степанакерта в Нагорном Карабахе прогремел мощный взрыв. АЗС и близлежащие территории охватил огонь, а над ней поднялся густой столб дыма. Кадры с места происшествия показал Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах видно горящие машины и бегающих вокруг людей. Сведений о пострадавших и жертвах нет.

Информация о последствиях взрыва, а также его причинах устанавливается. По предварительным данным, на заправке взорвалась цистерна с бензином.

Ранее 5-tv.ru писал, что Баку сообщил о задержании подозреваемых в совершении взрывов в Нагорном Карабахе. Теракт произошел 19 октября в Ходжавенде. Участники незаконного военного формирования подорвали мины, в результате чего погибли шесть человек.

Тема:
Нагорный Карабах
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