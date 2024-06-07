«Ношу мужскую одежду»: певица МакSим показала себя в растрепанном виде

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 34 0

Певица МакSим показала себя в растрепанном виде

«Ношу мужскую одежду»: певица МакSим показала себя в растрепанном виде

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка удивила поклонников непривычным образом.

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) ушла в тень и поставила карьеру на паузу, но недавно артистка наконец-то объявилась, порадовав фанатов новой фотографией в личном блоге.

Певица МакSим предстала перед фанатами в затрепанном видеПевица МакSим предстала перед фанатами в затрепанном виде. Instagram* / maksimartist

Артистка предстала в максимально необычном для себя образе — в растянутой белой футболке и черных спортивных штанах. Волосы МакSим просто собрала в хвостик, но расчесывать не стала.

«На самом деле я кудрявая и ношу мужскую одежду», — написала певица, отметив, что это старая привычка ходить с братом в одном и том же.

Такой внешний вид не оценили поклонники артистки. Их расстроило, что любимая певица «запустила» себя после паузы в карьере.

К слову, к паузе в работе на сцене привели проблемы со спиртным, из-за которых певица отправилась в специализированную клинику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МакSим простилась с любимым человеком.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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«Ношу мужскую одежду»: певица МакSим показала себя в растрепанном виде

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