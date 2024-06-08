«Полное уважение»: Додик назвал Путина национальным достоянием России

Милорад Додик: Владимир Путин является национальным достоянием России
Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент Республики Сербской также рассказал, как прошла его встреча с российским лидером.
Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что президент РФ Владимир Путин является национальным достоянием России и свободного мира. Об этом он сообщил корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Лидер Сербской Республики также рассказал о «феноменальной» встрече с Владимиром Путиным и партнерских отношениях между двумя государствами.
«Несмотря на то, что у меня страна маленькая и государство маленькое, чувствуется полное уважение России и президента Путина к нам. Я очень рад, что Россия продвигается хорошо, экономика продвигается. Президент Путин — это национальное достояние России и свободного мира», — сказал Додик.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин на ПМЭФ-2024 провел ряд важных встреч с зарубежными лидерами.
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