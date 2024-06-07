Путин на ПМЭФ-2024 провел ряд важных встреч с зарубежными лидерами. Главное

Главная тема диалога на высшем уровне — многополярность современного мира.

Россия стала одним из центров нового многополярного мира. Доказательства этому сегодня можно было видеть в Петербурге, где у Владимира Путина одна за другой шли встречи с зарубежными гостями. Например, Дилма Роуссефф, бывший президент Бразилии, а ныне глава банка развития БРИКС так прямо и сказала — для десятка стран Москва играет важнейшую роль. За дискуссиями в Константиновском дворце наблюдал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Кортеж Луиса Арсе подъезжает к Константиновскому дворцу. С президентом Боливии Владимир Путин встречается впервые. Известно, что речь на переговорах пойдет о присоединении страны к БРИКС.

В руках у члена боливийской делегации — традиционная маска. Мы выяснили — это диаблада. Ее надевают во время уличных карнавалов. Символизирует борьбу добра со злом. Видимо, это подарок.

Позиции наших стран близки не только по вопросам философским, но и геополитическим. Так президент Арсе призывал страны Южной Америки снизить зависимость от США и доллара.

«Вы первый раз в России в качестве главы государств, мы очень рады вас видеть, и уверен, внесете заметный вклад в работу нашего форума. Имею в виду, что вы по базовому образованию экономист…» — приветствовал коллегу Владимир Путин.

«У нас собственная экономическая модель, которую мы реализуем с 2006 года, и мы хотим поделиться этим опытом на форуме. И конечно, мы окажем всем, кто участвует, помощь и поделимся опытом нашей страны», — сообщил Луис Арсе.

Боливия — страна, богатая природными ископаемыми, нефтью и газом — официально и не раз здесь заявляла, что хочет присоединиться к экономическому союзу БРИКС.

«Есть интересные направления нашего сотрудничества, в том числе в сфере высоких технологий. Росатом осуществляет хорошую программу и сооружает центр ядерных исследований… И среди введенных уже в эксплуатацию самый крупный в Латинской Америке радио-фармакологический комплекс, который уже обеспечивает боливийские клиники соответствующими препаратами», — напомнил российский президент.

Заявку на вступление в БРИКС подала и Зимбабве. Страна с 16 миллионным населением добывает золото, алмазы. Африка — с нами в стремлении к многополярному миру.

«Мне один из президентов в ходе моего последнего визита сказал, что кончилось то время, когда любой западный посол в африканских странах мог прийти к президенту и что-то требовать от него. Вот это не мои слова, я просто цитирую своих собеседников», — вспоминал министр иностранных дел Сергей Лавров.

С Дилмой Роуссефф Владимир Путин встречался еще в то время, когда она была президентом Бразилии. Сейчас возглавляет новый банк развития БРИКС.

«Надеюсь, у нас будет возможность поговорить сегодня и о дальнейшем развитии банка, нашем сотрудничестве с банком, ну и обменяться мнениями о том, что можно сделать совместными усилиями, в том числе на таких широких, больших площадках как Санкт-Петербургский международный экономический форум, тем более что тема очень актуальная — развитие многополярности в укреплении ее базы экономической», — отметил Владимир Путин.

«Я считаю, что миру необходимо становиться более многополярным. Глобальный Север не смог решить глобальные проблемы человечества. Новый банк развития как раз призван закрыть имеющиеся потребности, предоставив необходимые инвестиции. И Россия, безусловно, играет в этом очень важную роль», — подчеркивает Роуссефф.

Милорад Додик в Россию приезжал совсем недавно, и вот новая встреча. Владимир Путин и Лидер Республики Сербской — автономии Боснии и Герцеговины — встретились как старые друзья. Москва — гарант Дейтонских соглашений, которые положили конец гражданской войне в Боснии. Но сейчас Запад пытается пересмотреть договоренности. В ООН продвинули резолюцию, которая обвиняет сербов в геноциде в Сребренице.

«Вы знаете нашу позицию по Дейтонским соглашениям, она является неизменной. Только те полномочия, которые были зафиксированы в этих международно-правовых документах, являются основанием не просто сохранением ситуации, а для ее развития и укрепления. Мы всячески будем этому способствовать», — подчеркнул Путин.

«На недавнем заседании Генассамблеи ООН Запад продемонстрировал свою некомпетентность. 84 страны за, а 109 стран, в сущности, не были за эту резолюцию», — вспомнил Додик.

Гостей Константиновского дворца завтра ждут на пленарном заседании Петербургского экономического форума. В этом году в северную столицу приехали бизнесмены из 136 стран. География саммита изменилась после исхода западных компаний.

«Кого-то мы потеряли, это не очень хорошо. Но это, наверное, заставило нас более активно искать партнеров в других направлениях, что мы их делаем. Поэтому действительно, международное представительство на форуме продолжается, может быть, оно визуально не так заметно, потому что все-таки все опасаются и вторичных санкций, и так далее. Мы знаем, что американские контрпартнеры не гнушаются ничем, поэтому нужно все-таки быть начеку», — предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Завтра президента России ждут в «Экспофоруме». По традиции, пленарное заседание — это повод поговорить и об экономике, и о геополитике.