Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия

Президент США Джо Байден подписал новые указания по условиям применения страной ядерного оружия. Об этом сообщил старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди на заседании вашингтонской ассоциации по контролю над вооружениями.

По словам чиновника, указания отражают реалии новой ядерной эры. В них отмечается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно.

В США 4 июня провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с полигона Ванденберг в штате Калифорния. В пресс-службе военной базы заявили, что испытания стали «частью рутинных и периодических мероприятий», направленных на демонстрацию надежности и эффективности средств ядерного сдерживания США.

До этого российским властям было направлено уведомление о предстоящих испытаниях в соответствии с Международным кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия.

Российский лидер отметил, что пока не наступил момент, когда возможно применение ядерного оружия. При этом он напомнил, что система предупреждающих ударов есть только у России и США, в то время как страны Европы в этом вопросе фактически остаются без защиты.

Путин также подчеркнул, что РФ сегодня обладает тактическим ядерным оружием в четыре раза мощнее тех бомб, которыми США нанесли удар по городам Японии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие условия применения ядерного оружия назвал Владимир Путин в ходе ПМЭФ.