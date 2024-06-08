Самолет с астронавтом «Аполлона-8» Уильямом Андерс разбился в США

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Члену экипажа космической экспедиции было 90 лет.

Самолет с астронавтом «Аполлона-8» Уильямом Андерс разбился в США

Фото: Ed Kolenovsky / ТАСС

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В авиакатастрофе погиб один из членов экипажа экспедиции «Аполлон-8» Уильям Андерс. Трагедия произошла у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон недалеко от канадской границы, сообщил телеканал Fox News.

Момент авиакатастрофы попала на видео. На кадрах видно, как самолет пытался сделать «мертвую петлю» над водой и рухнул в воду. По некоторым данным, за штурвалом находился именно 90-летний Андерс. Кроме того, полицейские рассказали, что самолет был старый — T-34 Mentor. Когда-то он принадлежал Военно-воздушным силам США.

Уильям Андерс родился 17 октября 1933 года. В 35 лет он отправился в космос в составе экипажа космического корабля «Аполлон-8»Ю, а после устроился работать на государственную службу. Он был послом США в Норвегии, а также занимал руководящие должности в различных корпорациях.

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