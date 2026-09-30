Крутое пике: как удалось предотвратить авиакатастрофу с рейсом Flydubai

Стали известны подробности о громком авиапроисшествии в небе над Аравийским полуостровом. Кадры из салона падающего лайнера Flydubai шокировали весь мир. В этот момент на борту находились 180 человек, большинство из которых возвращались домой в Израиль из Арабских Эмиратов.

По последним данным, один из пилотов попытался устроить катастрофу, но его удалось нейтрализовать. В итоге самолет сажали летчики, которые совершенно случайно оказались в салоне. Хронология страшных событий и то, что сейчас происходит на земле, — в материале корреспондента «Известий» в Израиле Никиты Кулюхина.

Это уже называют одним из самых невероятных спасений в небе. День, когда не случилась страшная катастрофа. На борту вспыхнула жестокая драка. Пилот напал на командира с ножом и, решив покончить с собой, попытался направить самолет в землю. Из-за борьбы за штурвал лайнер вошел в крутое пике, начал резко терять высоту. В салоне началась паника.

Все случилось на стыке воздушного пространства Иордании и Саудовской Аравии. Экипаж передал на землю аварийный код, означающий чрезвычайную ситуацию, а спустя семь минут сигнализировал о захвате воздушного судна. После этого связь прервалась, и борт исчез с радаров. Первую помощь пилоту оказали сами пассажиры: по их словам, дверь кабины открылась, увидев кровь, мужчины кинулись к экипажу.

— Я сейчас нахожусь в самолете. Мы только что обезвредили нападавших и готовимся к посадке. Всем, кто меня слышит: нам нужна помощь. Скорее всего, мы будем садиться в Табуке, в Саудовской Аравии. Это незнакомая для нас территория. Все пассажиры живы и здоровы, помощь нужна только пилоту.

ВВС Израиля экстренно подняли в воздух истребители для перехвата судна. Премьер-министр Нетаньяху отменил все поездки и созвал срочное закрытое совещание с главами Моссада, Шин-Бет и ЦАХАЛ.

Вход в воздушное пространство страны лайнеру заблокировали. А чуть позже выяснилось, что он экстренно сел в аэропорту Табук Саудовской Аравии. Пассажиры не смогли сдержать эмоций — они аплодировали после посадки.

Никто из пассажиров не пострадал. И все тут же начали связываться со своими родственниками.

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