В Луганске спасатели всю ночь разбирали завалы жилого дома после удара ВСУ

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

В результате атаки националистов шесть человек погибли, еще 57 пострадали.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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В ЛНР спасатели всю ночь разбирали завалы дома после ракетного удара со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Луганске на месте обрушения разобраны все конструкции до первого этажа», — сообщили в ведомстве.

Теперь спасатели приступили к разбору подвальной части здания.

Согласно последним данным, в результате удара ВСУ пострадали как минимум 57 человек — 40 из них находятся в больнице. Шесть человек погибли.

Удар со стороны ВСУ был нанесен целенаправленно по жилым кварталам Луганска. Боевики использовали ракеты АТАСМS, предоставленные США, ранее отметили в Минобороны РФ. В результате удара обрушился подъезд жилого дома.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что жилой дом в Луганске смогут восстановить после ракетного удара ВСУ.

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