Киевский режим заманивает иностранцев предложением высокооплачиваемой работы, а затем отправляет их на убой.

Бывший полицейский из Колумбии Анхель Карденас Монтилла приехал на Украину работать охранником, но вместо этого оказался на фронте. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам колумбийца, его заинтересовала размещенная в TikTok реклама работы на Украине, в которой обещали платить 120 тысяч гривен (около 265 тысяч рублей) за «охрану зданий». Предложение показалось заманчивым, тем более что многодетному мужчине нужны были деньги, чтобы кормить семью и выплачивать ипотечный кредит.

Однако по приезде на Украину Монтиллу ждал неприятный сюрприз: вместо спокойной работы охранника его отправили прямиком на передовую.

«Когда я вышел из машины, по нам летели дроны, артиллерия — все подряд. <…> Дали форму, бронежилет, каску, четыре гранаты и АК-47», — рассказал колумбиец.

Он добавил, что украинцы не только обманули его, но и грубо с ним общались.

В плен Монтилла сдался сам, подумав о своих четверых детях. Кроме того, он утверждает, что ему не выплатили даже первую обещанную зарплату. Колумбиец посетовал, что из-за желания заработать оказался «одной ногой в могиле».

О том, что российские военные взяли в плен 23-летнего наемника из Колумбии, стало известно 6 июня. Сообщалось, что из десяти воевавших вместе с ним на стороне ВСУ соотечественников он единственный остался в живых. Чтобы сохранить себе жизнь, наемник переоделся в штатское и вышел к российским бойцам с поднятыми руками.

На допросе выяснилось, что десятерых колумбийцев заманили на Украину предложением высокооплачиваемой работы. Однако вместо этого после нескольких дней военной подготовки всех вывезли на фронт. Перед отправкой на боевое задание их держали в подвале, откуда позволяли лишь изредка выходить на улицу для получения еды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский наемник Куэста Хьюго Джулиан предстанет перед судом в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.