Французский наемник предстанет перед судом за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
Наемника из Франции осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra
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Мужчина примкнул в ряды националистов еще в феврале 2022 года.
Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении французского наемника Куэсты Хьюго Джулиана, который участвовал в конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
«Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ („Участие наемника в вооруженном конфликте“)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, наемник Хьюго Джулиан участвовал в боевых действиях в период с июля 2022 года по февраль 2024-го в составе 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В зоне конфликта француз был в должности механика-водителя разведывательного отделения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» нашли в Париже. Полиция уже задержала предполагаемых организаторов акции.
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