Экстремальный забег «Хвостатый драйв» состоялся в Ногинском районе

Экстремальный забег «Хвостатый драйв» прошел в подмосковном Ногинском районе. Участниками борьбы стали собаки и их хозяева.

Во время забега необходимо было преодолеть встречающиеся на пути препятствия. Например, резкие спуски и подъемы, рвы с грязью и ямы с мусором. По словам организаторов, подобного рода испытания помогают справиться с неуверенностью в себе и различными страхами.

В забеге смогли принять участие собаки разных пород — от бойцовских до миниатюрных.

Впервые подобные соревнования состоялись пять лет назад. Участниками тогда стали всего лишь несколько человек. Сейчас желающих принять участие уже десятки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как собака случайно выиграла соревнования по бегу. К соревнованиям она присоединилась неожиданно для всех зрителей, спрыгнув со зрительской трибуны.