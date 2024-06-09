Экстремальный забег «Хвостатый драйв» состоялся в Ногинском районе

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Участниками борьбы стали собаки и их хозяева.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Экстремальный забег «Хвостатый драйв» прошел в подмосковном Ногинском районе. Участниками борьбы стали собаки и их хозяева.

Во время забега необходимо было преодолеть встречающиеся на пути препятствия. Например, резкие спуски и подъемы, рвы с грязью и ямы с мусором. По словам организаторов, подобного рода испытания помогают справиться с неуверенностью в себе и различными страхами.

В забеге смогли принять участие собаки разных пород — от бойцовских до миниатюрных.

Впервые подобные соревнования состоялись пять лет назад. Участниками тогда стали всего лишь несколько человек. Сейчас желающих принять участие уже десятки. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как собака случайно выиграла соревнования по бегу. К соревнованиям она присоединилась неожиданно для всех зрителей, спрыгнув со зрительской трибуны.

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