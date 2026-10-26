Эстония намерена бойкотировать Олимпиаду-2027 из-за возможного участия россиян

Политический спор вокруг российских атлетов выходит на новый уровень. Эстония собирается бойкотировать Олимпиаду из-за возможного возвращения наших спортсменов на международную арену.

О том, что в Таллине намерены поднять вопрос об отказе от участия в Играх, объявил министр иностранных дел страны. Впрочем, громкое заявление сопровождается довольно скромной олимпийской статистикой. На летних Играх в Париже в 2024 году Эстония не завоевала ни одной медали, а на зимних в этом году взяла лишь одно серебро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) аннулировал право Литвы на проведение этапа Кубка мира в 2027 году. Соревнования планировалось провести в Каунасе, однако организация официально уведомила об отзыве этого права, и причиной стало недопущение российских и белорусских спортсменов.

Президент Федерации современного пятиборья Литвы Юстинас Киндерис отметил, что известие его не удивило: руководство UIPM многократно уточняло, как организаторы будут действовать в отношении россиян и белорусов. При этом он сообщил, что ощутил гнев и разочарование, подчеркнув, что в Литве рассчитывали на «простое человеческое отношение» со стороны UIPM. В текущем году российские спортсмены соревновались с национальной символикой на чемпионатах Европы и мира и в обоих случаях заняли второе место в медальном зачете.

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