Умер глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Журналист долгое время боролся с онкологией.

Умер глава «Репортеров без границ» Кристоф Делуар

Фото: www.globallookpress.com / Aurelien Morissard via www.imago

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Генеральный директор международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер 8 июня на 54-м году жизни. Трагическую новость сообщили его коллеги.

«Журналистика была делом его жизни, и он боролся с непоколебимой убежденностью. Организация „Репортеры без границ“ выражает глубочайшие соболезнования его жене и сыну», — говорится в сообщении.

Причиной смерти журналиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся долгое время.

Кристоф Делуар возглавлял организацию «Репортеры без границ» около 12 лет. До этого он руководил Высшей школой журналистики CFJ во Франции и работал на телевидении и в журнале Le Point.

«Репортеры без границ» — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, миссией которой провозглашена защита свободы прессы, журналистов и СМИ. С апреля этого года доступ к сайту организации на территории России заблокирован Роскомнадзором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Афинах в возрасте 92-х лет умерла актриса театра и кино Деспина Стилианопулу, исполнившая роль в греческой адаптации сериала «Моя прекрасная няня».

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