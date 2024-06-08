В Греции умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 453 0

Актриса Деспина Стилианопулу умерла в возрасте 92 лет

В Греции умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня»

Фото: www.globallookpress.com / Meinrad Riedo

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Похороны знаменитости пройдут 12 июня.

В Афинах в возрасте 92-х лет умерла актриса театра и кино Деспина Стилианопулу, исполнившая роль в греческой адаптации сериала «Моя прекрасная няня». Об этом сообщила ее племянница Анна в своих социальных сетях.

Известно, что похороны знаменитости пройдут 12 июня.

Деспина Стилианопулу прославилась не только как актриса, но и талантливая певица. Она приняла участие в более чем 100 работах и дебютировала в кино в 1960 году.

Актриса прославилась, прежде всего, своими комическими ролями провинциалок с характерным акцентом. Она часто играла роли экономок, горничных, служанок и других подобных персонажей.

В период с 2003 по 2005 год она снималась в популярном сериале «Моя прекрасная няня». Помимо этого, несколько лет руководила театральной труппой в Пирее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер заслуженный артист России Владимир Латыпов-Догадов.

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