«Смешно и грустно»: Захарова охарактеризовала отношения между ЕС и Украиной

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Захарова назвала отношения между Евросоюзом и Украиной трагикомедией

«Смешно и грустно»: Захарова охарактеризовала отношения между ЕС и Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дипломат заявила, что Запад просто дразнит Украину разговорами о ее возможном вступлении в Евросоюз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала отношения между Украиной и Евросоюзом как трагикомедию.

«Это очень смешно. К сожалению, и грустно одновременно. Это такая трагикомедия, что происходит в отношениях между ЕС и Украиной. Много лет Запад буквально дразнит Украину разговорами о ее возможном вступлении в Евросоюз», — отметила она в беседе с RT.

Захарова напомнила, что на пороге ЕС уже много лет стоит Турция, которую до сих пор «кормят» обещаниями. Между тем в этой стране, в отличие от Украины, налажены демократические процессы, да и экономические показатели на протяжении десятилетий демонстрировали способность быть в рядах ЕС, обратила внимание дипломат.

Издание Politico в мае сообщило, что ЕС может начать переговоры о принятии Украины и Молдавии уже 25 июня, в дату саммита Европейского совета.

Процесс о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начался еще в декабре 2022 года, когда было принято решение начать переговоры после саммита. В июне страны получили статус кандидатов, который еще не гарантирует вступления в организацию. В Евросоюзе между тем неоднократно признавали, что такое решение было, по большей части, символическим, чтобы поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова предрекла крах Евросоюза, если Украина вступит в него.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:36
«Смешно и грустно»: Захарова охарактеризовала отношения между ЕС и Украиной
4:28
Одно лечит, другое калечит: какие таблетки можно принимать исключительно стоя
4:10
Наоми Кэмпбелл впервые призналась, что ее детей родила суррогатная мать
3:52
Зеркальный ответ: Путин заявил о праве России поставлять оружие другим странам
3:35
«Под наш контроль»: ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ за пределы ДНР
3:17
«Держите себя в руках!» — Анна Ардова осадила Соседова за оскорбление

Сейчас читают

«Все впереди»: Сысоева пообещала показать красоты родного Красноярска Саше Стоуну
«Сумасшедшая бабка»: как звезда 90-х Татьяна Макарова проводит старость
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака