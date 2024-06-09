«Станет подростком»: как изменится Чебурашка в новой части фильма

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Глава «Союзмультфильма» Слащева: в новой части фильма Чебурашка повзрослеет

«Станет подростком»: как изменится Чебурашка в новой части фильма

Фото: Кадр из к/ф «Чебурашка» реж. Д. Дьяченко. 2022 год

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

И какие приключения ожидают любителя апельсинов?

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила на ПМЭФ-24, какие изменения стоит ждать зрителям во второй части популярного фильма «Чебурашка». Об этом она рассказала изданию «Российская газета».

«Чебурашка в новом фильме чуть повзрослеет, станет подростком. И у них с Геной в связи с этим появятся противоречия, герой начнет проявлять характер, как настоящий 11-12-летний подросток», — отметила Слащева.

Однако он не перестанет быть тем персонажем, который полюбился зрителю, а изменения позволят открыть новые стороны характера Чебурашки.

Прежде о том, что предстоит ждать от фильма, рассказал народный артист России Сергей Гармаш, сыгравший Гену в первой части. Отношения его героя со своим другом будут хоть и такими же смешными, но не без драматизма. Он уверен, что за этим будет также интересно наблюдать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что первый 3D-mapping мюзикл «Черномор» по мотивам поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» погрузит взрослых и детей в русскую сказку.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
«Чувственно»: Машков об эмоциях после знакомства с труппой «Современника»
10:36
«Учусь у него»: новая жена Харламова рассказала об их отношениях
10:20
Поматросят и бросят: когда США «наиграются» с Зеленским
10:00
«Станет подростком»: как изменится Чебурашка в новой части фильма
9:44
В Луганске завершили аварийные работы на месте обстрела: из-под завалов спасли семь человек
9:33
«Очень нехорошее занятие»: Распутину повергли в шок планы дочери на жизнь

Сейчас читают

В Якутии школьник поджег шестилетнего ребенка на детской площадке
Опубликованы кадры с места наезда Maserati на детей на остановке в Подмосковье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака