«Станет подростком»: как изменится Чебурашка в новой части фильма

И какие приключения ожидают любителя апельсинов?

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила на ПМЭФ-24, какие изменения стоит ждать зрителям во второй части популярного фильма «Чебурашка». Об этом она рассказала изданию «Российская газета».

«Чебурашка в новом фильме чуть повзрослеет, станет подростком. И у них с Геной в связи с этим появятся противоречия, герой начнет проявлять характер, как настоящий 11-12-летний подросток», — отметила Слащева.

Однако он не перестанет быть тем персонажем, который полюбился зрителю, а изменения позволят открыть новые стороны характера Чебурашки.

Прежде о том, что предстоит ждать от фильма, рассказал народный артист России Сергей Гармаш, сыгравший Гену в первой части. Отношения его героя со своим другом будут хоть и такими же смешными, но не без драматизма. Он уверен, что за этим будет также интересно наблюдать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что первый 3D-mapping мюзикл «Черномор» по мотивам поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» погрузит взрослых и детей в русскую сказку.