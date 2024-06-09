Йога и диджей-сеты: какие мероприятия пройдут на набережных Москвы этим летом

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

На столичных набережных пройдет программа «Лета в Москве. Все на улицу!»

Йога и диджей-сеты: какие мероприятия пройдут на набережных Москвы этим летом

Фото: www.globallookpress.com / AIC

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Для гостей подготовят свыше 250 тысяч мероприятий.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» жители и гости столицы смогут посетить ряд интересных мероприятий и мастер-классов. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Например, на Краснопресненской набережной для желающих откроют площадки для творчества. Посетители попробуют свои силы в живописи, создании поделок из цветного песка, а также в изготовлении игрушки из шерсти и фетра. Кроме того, так пройдут дискотеки, диджей-сеты, а мастера по танцам научат основным движениям разных народов мира. Перед гостями выступят и актеры столичных театров.

В парке «Печатники» на набережной проведут тренировки по кроссфиту, растяжке и занятия по ритмике для детей. В амфитеатре для посетителей организуют множество творческих мастер-классов.

На набережной Южного речного вокзала гости смогут посетить литературные чтения, выступления музыкальных коллективов и творческие уроки.

Для активного отдыха и для любителей танцев на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» проведут уроки по бачате, сальсе и кизомбе. Граждане примут участие в мастер-классах и познакомятся с необычными музыкальными инструментами.

Уточнить информацию можно на сайте фестиваля.

«Лето в Москве. Все на улицу!» будет идти до 8 сентября во всех округах столицы. В рамках фестиваля подготовят свыше 250 тысяч мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Чистопрудном бульваре в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся винтажный маркет.

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