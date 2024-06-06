«Лето в Москве»: на Чистопрудном бульваре открылся винтажный маркет

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

В столице открылся винтажный маркет в рамках «Лета в Москве. Все на улицу!»

«Лето в Москве»: на Чистопрудном бульваре открылся винтажный маркет

Фото: mos.ru

На прилавках можно найти фарфоровую посуду и статуэтки, а также бижутерию.

На Чистопрудном бульваре в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся винтажный маркет. Здесь представлены советские фарфоровые и фаянсовые изделия, украшения интерьера, предметы нумизматики, открытки, бижутерия и другие изделия из собраний самых именитых коллекционеров столицы. Посетители могут увидеть и приобрести предметы быта XVIII–XX веков, а также узнать об их истории и предназначении.

На прилавках можно найти фарфоровую посуду и статуэтки Ленинградского и Дулевского фарфоровых заводов, столовые наборы с позолотой Богдановичского фарфорового завода и блестящие чайные пары с темной глазурью Бронницкого фарфорового завода.

Среди чугунных изделий особым спросом пользуются предметы, выполненные методом литья. Ценной находкой может стать продукция Каслинского чугунолитейного завода. На предприятии использовались сложные технологии формовки и отливки предметов с последующей ручной чеканкой.

Кроме того, на маркете широко представлена бижутерия, изготовленная в прошлом веке, — изделия, выпускавшиеся в Чехословакии, а также на Свердловском, Московском, Ленинградском ювелирных заводах.

Один из самых известных коллекционеров России Людмила Ненашева привезла украшения в стиле золотого века Голливуда, созданные в 1950-х годах. А в коллекции Евгении Высоцкой представлен старинный домашний текстиль: скатерти, салфетки, вышивки и кружева. Изюминкой считаются предметы, выпущенные к Олимпиаде-80.

Помимо этого, посетители маркета смогут приобрести самовары, подсвечники, мельхиоровые столовые приборы, богемские вазы из художественного стекла.

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